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Царьград

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Не патриот Украины. Мужчина во Львове брызнул газом в глаза сотрудников ТЦК и полиции. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Не патриот Украины. Мужчина во Львове брызнул газом в глаза сотрудников ТЦК и полиции. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Гражданин Украины совсем не хотел идти служить в украинскую армию, поэтому постоянно с собой носил баллончик со слезоточивым газом.

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Комментарии
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ВТ
Владимир Тимошков
Расстрел! И отловщиков вместе с ним! И наши патроны экономят.
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13 час.
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