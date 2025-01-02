Глава PlayStation верит в будущее консолей, а PS5 останется на рынке и после выхода P...

Глава PlayStation верит в будущее консолей, а PS5 останется на рынке и после выхода PS6Гендиректор подразделения Sony Interactive Entertaniment Platform Business Group Хидеаки Нишино (Hideaki Nishino) в интервью японскому изданию Famitsu ответил на несколько вопросов о будущем бренда.