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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Глава PlayStation верит в будущее консолей, а PS5 останется на рынке и после выхода P...

Глава PlayStation верит в будущее консолей, а PS5 останется на рынке и после выхода P...

Глава PlayStation верит в будущее консолей, а PS5 останется на рынке и после выхода PS6Гендиректор подразделения Sony Interactive Entertaniment Platform Business Group Хидеаки Нишино (Hideaki Nishino) в интервью японскому изданию Famitsu ответил на несколько вопросов о будущем бренда.

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