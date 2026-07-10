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Наука и Техника

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Когда тень говорит правду: снайпер против немецкой маскировки

Меня всегда поражало, насколько обманчивой может быть реальность, когда в неё вмешивается война. Привычные ориентиры исчезают, ландшафт меняется, и то, что вчера было незыблемой точкой на карте, сегодня может оказаться пустотой.

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