Филипп Киркоров собрался побить рекорд по переодеванию

Певец Филипп Киркоров будет вести премию «Золотой граммофон». Артист присоединился в качестве соведущего к 28-й церемонии вручения премии «Золотой граммофон», которая будет проходить в столичном «Крокус Сити Холле» в среду, 29 ноября.