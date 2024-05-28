Киев одерживает блестящую победу. Над собственной экономикой

Окончательно удостоверившись в том, что «аттракцион неслыханной щедрости» в исполнении западных «партнеров» подошел к концу, преступный режим Зеленского ради собственного выживания и продолжения бессмысленного вооруженного сопротивления армии России переходит к открытому ограблению подмандатного ему народонаселения.