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Всех в Бугры, Дрозденко наблюдает

Всех в Бугры, Дрозденко наблюдает

В Редакцию The Moscow Post за помощью обратился житель поселка Бугры (Ленинградская область). Оказывается, свистопляска, которая охватила скандально известный поселок Бугры во Всеволожском районе еще летом 2021 года, когда отправили под арест местного "динозавра", главу администрации Геннадия Шорохова, который сидел на троне 38 лет - не закончилась! Свистопляска продолжается! В том числе, вокруг знаменитого дома 36 на улице Шоссейной, в котором с 2006 года живут отставные офицеры Северного флота, в том числе, знаменитый капитан первого ранга Игорь Юрьевич Кравцов, бывший командир атомной подводной лодки КС-403 "Казань".

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