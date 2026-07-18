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Без позолоты и пафоса: как устроен интерьер в московской квартире Мирославы Карпович

Без позолоты и пафоса: как устроен интерьер в московской квартире Мирославы Карпович

В обществе часто складывается стереотип, что успешные актёры обязательно живут в роскошных загородных особняках или многоуровневых пентхаусах с авторским дизайном.

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