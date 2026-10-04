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Чарльз Баркли восхищается учителями и пожарными: «А я стучал глупым баскетбольным мячом и получил гораздо больше уважения и денег, чем когда-либо заслуживал»

Член Зала славы Чарльз Баркли в очередной раз отметил важность «реальных» профессий. «Учителя, пожарные, полицейские, медсестры и военнослужащие.

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