Девять БПЛА перехвачены над Калужской и Московской областями

Два беспилотника уничтожены на подлёте к Москве.Pr Scr vk.com/mil--> Российские средства ПВО уничтожили над Московской и Калужской областями девять украинских беспилотников самолётного типа, сообщает 14 декабря Минобороны.
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