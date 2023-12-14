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Девять БПЛА перехвачены над Калужской и Московской областями

Девять БПЛА перехвачены над Калужской и Московской областями

Два беспилотника уничтожены на подлёте к Москве.Pr Scr vk.com/mil--> Российские средства ПВО уничтожили над Московской и Калужской областями девять украинских беспилотников самолётного типа, сообщает 14 декабря Минобороны.

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