Горловка Пару часов назад дрон ударил по Ленина в мотоциклиста, вероятнее всего водителю удалось выжить, так как люди выбежали помочь, но застали только горевший мотоцикл Упд.
Горловка
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Горловка Пару часов назад дрон ударил по Ленина в мотоциклиста, вероятнее всего водителю удалось выжить, так как люди выбежали помочь, но застали только горевший мотоцикл Упд.
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