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Царьград

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Следственный комитет РФ обсудил в Вене борьбу с торговлей людьми

Следственный комитет РФ обсудил в Вене борьбу с торговлей людьми

Делегация Следственного комитета РФ во главе с Еленой Леоненко приняла участие в 16-й сессии в Вене. Обсуждались проблемы противодействия торговле людьми, акцент был сделан на современные методы вербовки и международное сотрудничество.

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