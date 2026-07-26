Массированный удар ВС России по Украине: Уничтожены офицер СБУ, руководитель отдела госохраны и иностранные специалисты

Ночью 25 июля ВС России нанесли комбинированные удары по объектам ВСУ в пяти областях. По данным подполья, ликвидированы офицер СБУ, руководитель отдела госохраны и иностранные специалисты, а также уничтожены склады, АЗС и портовая инфраструктура.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии