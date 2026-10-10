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Газета.ру

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Тренер "Краснодара" Мусаев назвал поражение от "Зенита" болезненным

Тренер "Краснодара" Мусаев назвал поражение от "Зенита" болезненным

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев на пресс-конференции назвал болезненным поражение от петербургского «Зенита» в матче 10-го тура Российской-премьер-лиги (РПЛ).

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