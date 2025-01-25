Учиться никогда не поздно: крымчанин стал студентом в 67 лет

«Крымская газета» познакомилась с самым возрастным студентом КФУ. В преддверии Дня студента мы решили рассказать о человеке, который на собственном примере подтвердил простую истину: учиться никогда не поздно… Нет ничего невозможного подробнее>>> .
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