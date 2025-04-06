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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Немов об отказе гимнастов от международных турниров: «Поддерживаю наших спортсменов. Предложенные условия нам не подходят»

«Я поддерживаю наших спортсменов, потому что, видимо, по тем условиям, [по] которым предложили нашим спортсменам выступать, они (условия) не подходят нам.

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