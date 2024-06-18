Державинский посетила делегация китайского города Ухань

Державинский университет в рамках официального визита в страну посетило руководство международной образовательной консалтинговой компании «Wuhan Fengya International Education Consulting Co» («ФЭНЬЯ») – гендиректор Хань Юнгуан, директор Департамента международного маркетинга Хань Синчэн и помощник генерального директора Хуан Шаофэй.
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