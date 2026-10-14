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Ребенок помогал отцу и угодил руками в работающую бетономешалку

Ребенок помогал отцу и угодил руками в работающую бетономешалку

Девятилетнему мальчику из Тульской области потребовалась срочная помощь после тяжелой травмы руки из-за бетономешалки .

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