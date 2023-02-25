Кухня и дом

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Способ в комментариях подсказала бывшая работница советского общепита

Способ в комментариях подсказала бывшая работница советского общепита

﻿﻿Способ в комментариях подсказал бывший работник советского общепита. Скорее всего, вы знаете три способа нарезать капусту на голубцы: Первый – в большой кастрюле с кипящей водой, вынимая каждый лист по очереди, каждый раз рискуя обжечь руки.

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