Способ в комментариях подсказала бывшая работница советского общепита

﻿﻿Способ в комментариях подсказал бывший работник советского общепита. Скорее всего, вы знаете три способа нарезать капусту на голубцы: Первый – в большой кастрюле с кипящей водой, вынимая каждый лист по очереди, каждый раз рискуя обжечь руки.