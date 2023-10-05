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Царьград

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В Новосибирске режим "чёрного неба" продлили на несколько дней

В Новосибирске режим "чёрного неба" продлили на несколько дней

Новосибирцев предупредили, что установившая погода способствует скоплению вредных веществ в воздухе.Синоптики Западно-Сибирского Гирометцентра опубликовали предупреждение о продлении режима "чёрного неба" в Новосибирске.

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