Покровская ответила на обвинения в адрес россиянок на Евро в краже контента

Фото: "Татар-Информ" Бывший главный тренер сборной России Татьяна Покровская ответила на обвинения испанской синхронистки Алисы Ожогиной, заявившей, что россиянки «украли» гибрид, использованный ранее испанками, на чемпионате Европы в Париже, где сборная России выиграла командную произвольную программу.
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