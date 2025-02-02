В УЕФА надеются на допуск российских клубов к международным турнирам в 2025 году

Директор отдела Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по делам национальных ассоциаций Зоран Лакович на внеочередной конференции Российского футбольного союза (РФС) выразил надежду на то, что клубы из России вернутся на международные турниры в 2025 году, передает РИА Новости.