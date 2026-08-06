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Отказ от жизни в США, брак с режиссёром на 30 лет старше и клеймо «тёти Аси»: крутые повороты в судьбе Татьяны Ташковой

Отказ от жизни в США, брак с режиссёром на 30 лет старше и клеймо «тёти Аси»: крутые повороты в судьбе Татьяны Ташковой

Для миллионов зрителей в конце девяностых она была «тётей Асей» — улыбчивой женщиной в цветастом платке, которая приносила отбеливатель в каждый дом.

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