В Ростовской области археологи нашли монеты Петровской эпохи

В Ростовской области археологи обнаружили клад из 24 серебряных монет ранней Петровской эпохи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заведующего отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрея Масловского.
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