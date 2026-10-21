In September, fighting broke out in Ethiopia’s Tigray region between Ethiopian government forces and the Tigray People’s Liberation Front (TPLF), effectively collapsing the 2022 peace deal.
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