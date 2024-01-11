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Деревенская картина на рассвете .

Деревенская картина на рассвете .

Люблю жизнь и фотографирую Деревенская картина на рассвете . Все таки удалось мне поймать красивый кадр в этом месте на рассвете .

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Юрий Ильинов
&quot;Хаймерсы&quot; и &quot;Джавелины&quot; сгорели прямо в аэропорту: В США &quot;обнулился&quot; склад с вооружением для ВСУ Страны Запада начали постепенно дистанцироваться от эскалации украинского кризиса, сворачивая военную помощь киевскому режиму. Однако США и Европейский союз продолжают осуществлять поставки вооружения и боеприпасов в довольно ограниченных количествах. Вашингтон, несмотря на серьёзный политический кризис, из-за которого не было одобрено финансирование нового пакета военной помощи киевскому режиму, всё-таки отправляет на Украину различные виды боеприпасов и вооружения. Однако инцидент, который произошёл буквально на днях в Нью-Джерси, вероятнее всего, оставил ВСУ без новой партии военной помощи. В аэропорту Нью-Джерси, где располагался склад с вооружением для ВСУ, произошёл крупный пожар. Здание, в котором находились различные боевые комплексы и боеприпасы, ожидавшие отправки на Украину, было полностью уничтожено огнём, что может крайне негативно отразиться на сроках предоставления военной помощи киевскому режиму. Следует обратить внимание, что в складском помещении находились различные виды вооружения и боеприпасов. В здании, которое было полностью уничтожено огнем, располагались тысячи 155-мм снарядов, а также ракеты для систем РСЗО &quot;Хаймерс&quot; и ПТРК &quot;Джавелин&quot;, сообщает дзен-канал &quot;Avia-pro&quot;. &quot;Хаймерсы&quot; и &quot;Джавелины&quot;, которые сгорели прямо в аэропорту, должны были передать киевскому режиму в качестве нового пакета военной помощи. Сейчас Украина оказалась в довольно затруднительном положении, поскольку не сможет получить уже выделенное Вашингтоном вооружение из-за этого загадочного инцидента. В США, в свою очередь, пока больше не планируют возобновлять поставки вооружения киевскому режиму. Можно также предположить, что пожар, в ходе которого был &quot;обнулен&quot; склад с вооружением для ВСУ, возник в результате диверсии. Всё дело в том, что огнем было охвачено лишь это здание, в котором находилось вооружение для Украины. Кроме того, в США на фоне предстоящих президентских выборов возникает новый внутриполитический кризис, а отдельные силы, выступающие против предоставления киевскому режиму такого рода помощи, могли прибегнуть к радикальным решениям.
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