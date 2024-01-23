Панк, пляжные вечеринки и сомнительные удовольствия: Иллюстрации о том, что жизнь - не всегда хороши

Художник и иллюстратор Боб Доб (Bob Dob) – мастер воплощения и «культивирования» воспоминаний своей юности, что лежит в основе визуальных повествований и персонажей, которые он любит развивать и исследовать в своём творчестве.
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