Автомобилисты продолжают попадать в ловушки на дорогах ЯНАО, несмотря на предупреждения

Ямальские спасатели продолжают эвакуировать автомобилистов, застревающих на окружных трассах. О спасении людей на трассе Салехард — Надым рассказали в официальном telegram-канале департамента гражданской защиты ЯНАО.
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