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В Госдепе США признали, что экономическое руководство России «очень талантливо»

В Госдепе США признали, что экономическое руководство России «очень талантливо»

В Государственном департаменте США высоко оценили экономическое руководство России. Джеймс О’Брайен, помощник госсекретаря по вопросам Европы и Евразии, признал, что российские экономические лидеры обладают замечательным талантом.

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