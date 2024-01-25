В Государственном департаменте США высоко оценили экономическое руководство России. Джеймс О’Брайен, помощник госсекретаря по вопросам Европы и Евразии, признал, что российские экономические лидеры обладают замечательным талантом.
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