Цены на печатные книги с нового года вырастут до 10%

Стоимость печатных книг со следующего года увеличится на 7-10%. Это связано с ростом цен на полиграфические услуги на 20%, а также удорожанием бумаги, логистических услуг и повышением комиссии на маркетплейсах на 4-7%, сообщил «Ъ» со ссылкой на источники на книжном рынке.