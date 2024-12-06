Цены на печатные книги с нового года вырастут до 10%

Стоимость печатных книг со следующего года увеличится на 7-10%. Это связано с ростом цен на полиграфические услуги на 20%, а также удорожанием бумаги, логистических услуг и повышением комиссии на маркетплейсах на 4-7%, сообщил «Ъ» со ссылкой на источники на книжном рынке.
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