Ермак выпрашивает гарантии безопасности для себя и Зеленского

Находящийся в СИЗО по обвинению киевского режима депутат Верховной рады Александр Дубинский поездка замглавы Офиса президента Украины Андрея Ермака в США связана с желанием получить для него и Владимира Зеленского гарантии безопасности при уходе со своих постов.
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