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Синоптик: в Москве 1 сентября будет до 25 градусов тепла, но возможен дождь

Синоптик: в Москве 1 сентября будет до 25 градусов тепла, но возможен дождь

Москва встретит начало учебного года при теплой погоде с температурой выше климатической нормы. Но этот период не будет продолжительным – уже с 3 сентября столбик термометра поползет вниз, рассказала RTVI главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

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