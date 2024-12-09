Бешеный драп бандеровцам не поможет, Торецкий «капкан» вот-вот захлопнется

Константин Ольшанский 8 декабря 2024 г., 19:04 ISW: Ресурсы и резервы обороны ВСУ полностью исчерпаны ВС РФ неуклонно продвигаются в нескольких критически важных секторах вдоль 1300-километровой линии фронта.
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