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Русский Днепропетровск

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Бешеный драп бандеровцам не поможет, Торецкий «капкан» вот-вот захлопнется

Константин Ольшанский 8 декабря 2024 г., 19:04   ISW: Ресурсы и резервы обороны ВСУ полностью исчерпаны ВС РФ неуклонно продвигаются в нескольких критически важных секторах вдоль 1300-километровой линии фронта.

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