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В Мосгордуме предложили вернуть в российские школы порку

В Мосгордуме предложили вернуть в российские школы порку

                                           Картина 1789 года «Школа для девочек». Во время дебатов в Мосгордуме предложили вернуть в российские школы телесные наказания, а также «армейскую» систему поощрений и кары.

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Комментарии
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Константин Самарин
А там и до шпицрутенов в армии дойдем.
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2 час.
Михаил Молчев
Вполне согласен, но при одном условии- начать ей эксперимент с госдуры. Быть может, дармоеды научатся думать головой, а не толстыми откормленными жопами.
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1 час.
вд
валерий двойнишников
К сожалению не все. Я же к примеру не могу отменить ЕГ и перейти к Советскому образованию. Не могу снять министров образования и культуры. Да много чего не могу)))
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1 час.

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