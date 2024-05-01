В Мосгордуме предложили вернуть в российские школы порку

А там и до шпицрутенов в армии дойдем.

Вполне согласен, но при одном условии- начать ей эксперимент с госдуры. Быть может, дармоеды научатся думать головой, а не толстыми откормленными жопами.

вд

валерий двойнишников

К сожалению не все. Я же к примеру не могу отменить ЕГ и перейти к Советскому образованию. Не могу снять министров образования и культуры. Да много чего не могу)))