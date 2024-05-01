Картина 1789 года «Школа для девочек». Во время дебатов в Мосгордуме предложили вернуть в российские школы телесные наказания, а также «армейскую» систему поощрений и кары.
В Мосгордуме предложили вернуть в российские школы порку
Комментарии
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Константин Самарин
А там и до шпицрутенов в армии дойдем.
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2 час.
Михаил Молчев
Вполне согласен, но при одном условии- начать ей эксперимент с госдуры. Быть может, дармоеды научатся думать головой, а не толстыми откормленными жопами.
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1 час.
вд
валерий двойнишников
К сожалению не все. Я же к примеру не могу отменить ЕГ и перейти к Советскому образованию. Не могу снять министров образования и культуры. Да много чего не могу)))
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1 час.
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