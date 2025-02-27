Астраханская полиция проведет учения на Трусово

Местных жителей просят не поднимать панику. Астраханская полиция готовится к учениям, которые состоятся завтра, 28 февраля, на Трусово возле администрации района, уточнили ПУНКТу-А в пресс-службе ведомства: «В Трусовском районе пройдет учебная антитеррористическая тренировка».
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