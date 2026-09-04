Бойцы "Днепра" рассказали об охоте на дроны "Баба-Яга": сбивают до пяти за ночь

Маршруты пролёта дронов "Баба-яга" заранее анализируются, по ним выставляются снайперские пары.Два снайпера 98-й воздушно-десантной дивизии (группировка "Днепр") за одну ночь уничтожили на запорожском направлении пять тяжёлых украинских гексакоптеров R-18, известных как "Баба-яга".
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