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Царьград

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Бойцы "Днепра" рассказали об охоте на дроны "Баба-Яга": сбивают до пяти за ночь

Бойцы "Днепра" рассказали об охоте на дроны "Баба-Яга": сбивают до пяти за ночь

Маршруты пролёта дронов "Баба-яга" заранее анализируются, по ним выставляются снайперские пары.Два снайпера 98-й воздушно-десантной дивизии (группировка "Днепр") за одну ночь уничтожили на запорожском направлении пять тяжёлых украинских гексакоптеров R-18, известных как "Баба-яга".

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