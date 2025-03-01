А мы в предвкушении.главных итогов спортивной Субботы - кто же станет обладателем кубка межрайонного турнира по хоккею 🏆 Как считаете? Новоаннинский - 🔥 Елань - 💪 Киквидзе - ❤️.
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А мы в предвкушении.главных итогов спортивной Субботы - кто же станет обладателем кубка межрайонного турнира по хоккею 🏆 Как считаете? Новоаннинский - 🔥 Елань - 💪 Киквидзе - ❤️.