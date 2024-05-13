Философ Дугин прокомментировал планы назначить Белоусова министром обороны AlexCoderФилософ Дугин прокомментировал планы назначить Белоусова министром обороны AlexCoder Отставка Шойгу произвела широкий резонанс Накануне российский лидер Владимир Путин объявил о решении освободить от должности министра обороны Сергея Шойгу.
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