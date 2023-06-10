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Шестеро разбойников проведут в колонии почти полвека за похищение девушки ради ее любви

Шестеро разбойников проведут в колонии почти полвека за похищение девушки ради ее любви

Суд в Петербурге вынес вердикт по делу шести мужчин, которые похитили девушку для признания в любви. Фигуранты получили сроки от 2 до 12 лет.

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