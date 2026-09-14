Врач объяснила, в чем разница между листовым и пакетированным чаем

Форма выпуска вовсе не определяет пользу напитка Гастроэнтеролог Екатерина Кашух из Лаборатории "Гемотест" рассказала о различиях между пакетированным и листовым чаем, а также о том, на что стоит обратить внимание при выборе этого напитка.