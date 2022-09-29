Иран и "АвтоВАЗ" могут договориться о совместном производстве машин

Председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш заявил, что власти Исламской Республики желают заключить с российской компанией "АвтоВАЗ" соглашение о совместном производстве машин, передает РИА "Новости".
Председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш заявил, что власти Исламской Республики желают заключить с российской компанией "АвтоВАЗ" соглашение о совместном производстве машин, передает РИА "Новости".
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