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Лидеры Парижа, Берлина и Варшавы обсудят поддержку Киева в Елисейском дворце

Лидеры Парижа, Берлина и Варшавы обсудят поддержку Киева в Елисейском дворце

Власти Франции, Германии и Польши проведут посвященные Украине переговоры на встрече «Веймарского треугольника», которая пройдет в Елисейском дворце.

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