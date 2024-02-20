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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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С коррупционеров в Алтайском крае в 2023 году взыскали более 30 млн рублей

С коррупционеров в Алтайском крае в 2023 году взыскали более 30 млн рублей

Злостным неплательщикам по инициативе приставов суды заменяли ранее назначенный уголовный штраф другим, более серьезным видом уголовного наказания Более 31 миллиона рублей кратных штрафов взыскали в 2023 году судебные приставы с взяточников, которые были осуждены в Алтайском крае.

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