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Цены на недвижимость в мире растут, лидирует Турция

Цены на недвижимость в мире растут, лидирует Турция

Мировая тенденция роста цен на жилье продолжается: как гласят данные исследования компании Knight Frank, по итогам второго квартала 2021 года в 18 странах были зафиксированы двузначные показатели ценового роста, за год в 55 ключевых странах цены увеличились в среднем на 9,2%, а лидером рейтинга шестой квартал подряд становится ТурцияGlobal House Price Index (GHPI) — индекс, который позволяет отслеживать и сравнивать ценовую динамику рынков жилья в национальной валюте в 55 странах.

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