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Мопе после 1:2 с «ПСЖ»: «Я бы хотел, как Кейн или Холанд, забивать 50 голов за сезон, но это не так. Тяжело это переживать, ведь нападающий должен реализовывать моменты»

Нападающий « Марселя » Нил Мопе высказался о поражении от « ПСЖ » (1:2) в 5-м туре Лиги 1. Единственный гол марсельцев забил Эйнджел Гомес, Мопе не отметился результативными действиями в матче.

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