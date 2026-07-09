Когда в Европе ужинают

Рассказываем и наглядно показываем, когда в странах Европы и в России принято начинать свой ужин. «Большая жратва», 1973, фото: кадр из кинофильмаЕще в школьные годы мы настолько заморачиваемся, чтобы научиться отличать английские ланчи от брекфастов и диннеров, что совсем забываем куда более масштабную проблему.