Когда в Европе ужинают

Рассказываем и наглядно показываем, когда в странах Европы и в России принято начинать свой ужин. «Большая жратва», 1973, фото: кадр из кинофильмаЕще в школьные годы мы настолько заморачиваемся, чтобы научиться отличать английские ланчи от брекфастов и диннеров, что совсем забываем куда более масштабную проблему.
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