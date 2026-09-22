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Нижегородская правда

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Финэсперт Андриевская объяснила, что стоит за ставкой 35% по вкладу

Финэсперт Андриевская объяснила, что стоит за ставкой 35% по вкладу

Банки всё чаще прибегают к нестандартным маркетинговым ходам для привлечения новых вкладчиков. Среди таких необычных стратегий — предложение повышенных процентных ставок.

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