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Газета.ру

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Open Medicine: резина автомобильных шин выделяет химикат, нарушающий работу клеток мозга

Open Medicine: резина автомобильных шин выделяет химикат, нарушающий работу клеток мозга

Каждый раз, когда машина тормозит, крошечные частицы резины падают на асфальт. Оказывается, в них скрывается химикат, способный добраться до мозга и нарушить там работу иммунных клеток, повышая риск болезни Альцгеймера.

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