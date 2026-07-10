Open Medicine: резина автомобильных шин выделяет химикат, нарушающий работу клеток мозга

Каждый раз, когда машина тормозит, крошечные частицы резины падают на асфальт. Оказывается, в них скрывается химикат, способный добраться до мозга и нарушить там работу иммунных клеток, повышая риск болезни Альцгеймера.
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