Агата Муцениеце надеется, что ассоциация ее с разводом «канет в Лету»

Актрисе не нравится, когда ее успех связывают с разводом с Павлом Прилучным. Фото: из открытых источников 33-летняя актриса латвийского происхождения Агата Муцениеце призналась, что устала от ассоциаций с разводом с актером Павлом Прилучным.