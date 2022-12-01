Dooralei

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Агата Муцениеце надеется, что ассоциация ее с разводом «канет в Лету»

Агата Муцениеце надеется, что ассоциация ее с разводом «канет в Лету»

Актрисе не нравится, когда ее успех связывают с разводом с Павлом Прилучным. Фото: из открытых источников 33-летняя актриса латвийского происхождения Агата Муцениеце призналась, что устала от ассоциаций с разводом с актером Павлом Прилучным.

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