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Sky News: Лавров дал резкий ответ Мерцу после слов о ракетах

Sky News: Лавров дал резкий ответ Мерцу после слов о ракетах

Немецкий канцлер Фридрих Мерц попал в неприятную ситуацию из-за необдуманных заявлений. Слова политика позволили российскому министру Сергею Лаврову одновременно устроить ему выговор и четко показать позицию России на мировой арене, сообщили аналитики телеканала Sky News.

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