Трамп избегает давления на Путина: Politico назвало причину

Издание Politico сообщает, что президент США Дональд Трамп не оказывает сильного давления на Владимира Путина, поскольку стремится к улучшению российско-американских отношений, придавая этому большее значение, чем урегулированию конфликта на Украине.
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